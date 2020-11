Borsa, Wall Street chiude in netto rialzo: S&P500 +1,12% a nuovo record

di fct

Milano, 16 nov. (LaPresse) - Chiusura in netto rialzo per Wall Street, sulla scia dei rally attivati dagli ultimi annunci sui vaccini. L'indice Dow Jones guadagna l'1,6% a 29.952,22 punti, il Nasdaq sale dello 0,63% a 12.013,38 punti e lo S&P500 termina gli scambi in rialzo dell'1,12% a 3.625,48 punti, segnando un nuovo record in chiusura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata