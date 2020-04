Borsa, Wall Street brinda a Fed e vola: DJ +2,21% e Nasdaq +3,57%

di lrs

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Chiusura in netto rialzo per Wall Street, dopo l'annuncio della Federal Reserve di lasciare i tassi di interesse invariati. A New York, il Nasdaq vola a +3,57% a 8.914.71 punti, il Dow Jones cresce del 2,21% a 24.663,86 punti e l'indice S&P 500 segna +2,66% a 2.939,51 punti.

