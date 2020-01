Borsa, Wall Street apre in rosso dopo raid Usa: Dow Jones -0,83%

di fct

Milano, 3 gen. (LaPresse) - Apertura in rosso per la Borsa di Wall Street dopo il raid Usa in Iraq che ha portato alla morte del generale iraniano Qasem Soleimani. L'indice Dow Jones cede lo 0,83% a 28.627,83 punti, lo S&P500 perde lo 0,9% a 3.228,69 punti e il Nasdaq segna un calo dell'1,03% a 8.998,35 punti.

