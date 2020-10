Borsa, Wall Street apre in rialzo: Nasdaq +0,53%

di mur

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Apertura in rialzo per la Borsa di Wall Street in scia ai dati oltre le attese sul Pil del terzo trimestre e sulle richieste settimanali di disoccupazione. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,06%, il Nasdaq lo 0,53% e lo S&P500 lo 0,18%.

