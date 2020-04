Borsa, Wall Street apre in rialzo: Dow Jones +0,48%, Nasdaq +1,65%

di fct

Milano, 27 apr. (LaPresse) - Wall Street apre in rialzo in scia agli effetti positivi che l'allentamento del lockdown in diverse parti del mondo potrà avere sull'economia globale. Il Dow Jones avanza dello 0,48% a 23.889,17 punti, lo S&P500 guadagna lo 0,75% a 2.858,12 punti e il Nasdaq segna un incremento dell'1,65% a 8.634,52 punti.

