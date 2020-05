Borsa, Wall Street apre in netto rialzo: Dow Jones +2,2%

di fct

Milano, 26 mag. (LaPresse) - Apertura in netto rialzo per Wall Street dopo lo stop di ieri per il Memorial Day. L'indice S&P500 avanza dell'1,85% a 3.010,23 punti, il Nasdaq sale dell'1,52% a 9.466,02 punti e il Dow Jones guadagna il 2,2% a 25.002,3 punti. Oggi dopo oltre due mesi di stop riapre il celebre trading floor del New York Stock Exchange.

