Borsa, Wall Street apre in netto calo su virus Cina: Dow Jones -1,56%

di fct

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Apertura in netto calo per Wall Street, sulla scia dei timori per la diffusione del coronavirus dalla Cina. L'indice Dow Jones cede l'1,56% a 28.538,39 punti, il Nasdaq scivola del 2,08% a 9.120,86 punti e lo S&P500 perde l'1,6% a 3.244,99 punti.

