Borsa, Wall Street apre in netto calo: Dow Jones -2%

di fct

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Apertura in netto calo per la Borsa di Wall Street, in scia all'andamento dell'azionario europeo oltre che ai timori sulla seconda ondata di contagi da Coronavirus. L'indice Dow Jones cede il 2% a 26.917,89 punti, il Nasdaq perde l'1,85% a 26.917,89 punti e lo S&P500 arretra dell'1,9% a 3.326,4 punti.

