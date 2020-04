Borsa, Wall Street apre in forte rialzo in attesa di Fed: Dow Jones +1,75%

di fct

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Apertura in forte rialzo per Wall Street in attesa della Fed e nonostante i dati relativi al Pil nel primo trimestre. Il Dow Jones avanza dell'1,75% a 24.524,1 punti, lo S&P500 guadagna l'1,98% a 2.920,22 mentre il Nasdaq segna un rialzo del 2,3% a 8.800,43 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata