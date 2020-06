Borsa, volano le europee in apertura: Francoforte +2,4%

di lrs

Milano, 16 giu. (LaPresse/Finanza.com) - Apertura in deciso rialzo per le Borse europee, che rimbalzano dopo un inizio di settimana in calo. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale del 2,5%. A Francoforte il Dax avanza del 2,4%, a Parigi il Cac40 guadagna il 2,3% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +2%. Sui mercati torna il sereno grazie all'annuncio della Federal Reserve (Fed) sul suo programma di acquisto di asset, che ha rassicurato gli investitori intimoriti da una possibile seconda ondata di epidemia di Covid-19. La banca centrale americana ha annunciato che acquisterà anche i singoli corporate bond sul mercato secondario. La seduta odierna sarà movimentata da alcune indicazioni. In particolare, si attende dalla Germania l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche, relativo al mese di giugno. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà Oltreoceano dove verranno pubblicate le vendite al dettaglio e la produzione industriale. In agenda anche l'audizione di Jerome Powell, governatore della Fed, in Senato e il rapporto mensile dell'Aie sul mercato del petrolio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata