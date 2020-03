Borsa, tonfo a Wall Street: DJ -4,55% e Nasdaq -3,79%

di lrs

Milano, 20 mar. (LaPresse) - Chiusura di settimana in forte ribasso per la Borsa di New York. A Wall Street, crollo per il Dow Jones: -4,55% a 19.173,91 punti. Scivola anche il Nasdaq che segna -3,79% a 6.879, 52 punti. Poi l'indice S&P500 -4,34% a quota 2.304,75 punti. Il tonfo si è registrato nonostante le azioni coordinate delle banche centrali e della Fed in risposta all'emergenza coronavirus.

