Borsa, Tokyo rimbalza in chiusura: Nikkei +0,85%

di fct

Milano, 10 mar. (LaPresse/Finanza.com) - L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,85% a 19.867,12 punti. La Borsa di Shanghai avanza dell'1,53%, Hong Kong fa +1,71%, boom di Sidney, che vola di oltre +3% dopo essere crollata alla vigilia di oltre il 7%, Seoul +0,55%. Ottimismo a Tokyo per un nuovo pacchetto di aiuti all'economia che dovrebbe arrivare dal governo. Stando a quanto riporta Reuters, il ministro delle Finanze Taro Aso ha detto che il governo di Shinzo Abe è pronto a rivelare un secondo pacchetto di misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in Giappone. Aso avrebbe anche proposto agli Stati Uniti, secondo alcune indiscrezioni, una nuova teleconferenza con gli altri paesi del G7. A parlare è stato anche il governatore della Bank of Japan Haruhiko Kuroda. Kuroda ha sottolineato che la BoJ e le altre banche centrali stanno già agendo in risposta all'emergenza del coronavirus. "E' necessario essere consapevoli dell'ulteriore diffondersi del virus e del suo impatto", ha detto il banchiere centrale. La Bank of Japan starebbe continuando tra l'altro a fare incetta di ETF al fine di iniettare maggiore liquidità nel sistema, ma non sarebbe ancora intervenuta nel forex per frenare il rialzo dello yen, che ha beneficiato del suo status di valuta rifugio, apprezzandosi nelle ultime sessioni.A tal proposito torna o almeno si riaffaccia, in un mercato azionario stretto nella morsa della volatilità a livello globale, il sentiment positivo. Il dollaro sale sullo yen di oltre +2% a 104,7 yen, ma nei massimi intraday è balzato fino a 105 yen.

