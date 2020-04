Borsa, Tokyo chiude in netto rialzo dopo annuncio Trump e dati Cina

di lrs

Milano, 17 apr. (LaPresse/Finanza.com) - La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in deciso rialzo, in linea con gli altri listini dell'area Asia-Pacifico. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un +3,15% attestandosi a 19.897,26 punti. A sostenere gli scambi è stato l'annuncio del presidente Donald Trump riguardo un piano di riapertura progressiva per l'economia americana, oltre che i dati giunti dalla Cina che hanno mostrato una seconda economia mondiale in difficoltà per l'effetto coronavirus, ma meno del previsto.

