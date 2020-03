Borsa, Tokyo chiude in netto calo: Nikkei -4,51%

di fct

Milano, 26 mar. (LaPresse) - Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che termina gli scambi in rosso del 4,51% a 18.664,6 punti.

