Borsa, Tokyo chiude in netto calo: Nikkei -3,34%

di fct

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, sull'ondata di ribassi scatenata dai timori per il coronavirus. L'indice Nikkei lascia sul campo il 3,34% a 22.605,41 punti.

