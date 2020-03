Borsa, Tokyo chiude in netto calo dopo Fed: Nikkei -2,46%

di fct

Milano, 16 mar. (LaPresse) - Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Tokyo, dopo il taglio dei tassi della Fed statunitense quasi a zero. L'indice Nikkei cede il 2,46% a 17.002,04 punti.

