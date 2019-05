Borsa, spread vola fino a quota 294: titoli banche in negativo

Piazza Affari al tappeto, con un calo del 2% circa per il Ftse Mib e le banche nuovamente in affanno. Pesano le tensioni sul fronte dazi ma anche l'allargamento veloce dello spread che è arrivato fino a 294 punti base, il livello più alto da inizio anno. L'indice Ftse Italia All Banks viaggia sui minimi da agosto 2016 con un tonfo del 22% dai top 2019 toccati il 17 aprile scorso. Calo del 2,96% per Intesa Sanpaolo, che guida i ribassi delle banche e ha toccato il nuovo minimi dal 2016 a 1,8034 euro.

