Borsa, spread oltre quota 300. Tasso Btp 10 anni supera 3,5% e Ftse Mib va giù

Risveglio decisamente amaro oggi per gli asset italiani. Lo spread Btp-Bund sale sopra la soglia dei 300 punti, portandosi a quota 304,1 punti base col rendimento del decennale italiano al 3,58% sul mercato secondario. La debolezza dell'obbligazionario contagia anche Piazza Affari, con il Ftse Mib - reduce da una settimana in cui aveva perso l'1,77% - che scende a nuovi minimi dal 2014 toccando in avvio i 20.058 punti. A soffrire di più sono gli istituti di credito, con Banco Bpm sospesa per eccesso di ribasso, Bper che cede il 3,22% a 3,55 euro, Ubi in flessione del 3,16% a 3,099 euro e Intesa Sanpaolo in calo del 2,98% a 2,036 euro.

Listini europei aprono in negativo. La prima seduta della settimana si è avviata con il segno meno anche per le principali Borse europee, in scia ai ribassi di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,55%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,45% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,13%.



