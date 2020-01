Borsa, spread Btp-Bund crolla a 142 punti su vittoria Bonaccini

di lal

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Chiude in fortissimo calo a 142 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano all'1,03% sul mercato secondario. In scia al risultato elettorale in Emilia-Romagna favorevole al governo, che ha visto prevalere il candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini, il Btp 10 anni italiano è precipitato di 13 punti base rispetto a venerdi scorso.

