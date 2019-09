Borsa, spread Btp-Bund chiude in picchiata a 138 punti base

di lal

Milano, 12 set. (LaPresse) - In scia alle misure della Bce, chiusura in forte calo a 138 punti base per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano allo 0,86% sul mercato secondario.

