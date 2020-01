Borsa, spread Btp-Bund cala a 141 punti base con vittoria Bonaccini

di fct

Milano, 27 gen. (LaPresse) - I risultati delle Regionali e in particolare la vittoria del candidato Stefano Bonaccini in Emilia Romagna spingono al ribasso lo spread tra Btp e Bund tedesco, che apre in forte calo a 141 punti base. Venerdì lo spread aveva chiuso a 157 punti base. Il tasso del decennale italiano si attesta all'1,07% sul mercato secondario.

