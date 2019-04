Borsa, spread Btp-Bund apre in calo a 253 punti dopo S&P

di lal

Milano, 29 apr. (AWE/LaPresse) - Cala a 253 punti base lo spread tra Btp e Bund dopo la conferma del rating dell'Italia di venerdì sera da parte dell'agenzia di rating Standard and Poor's. Alla fine della scorsa settimana lo spread aveva chiuso a 260 punti base, toccando nei giorni precedenti anche quota 270 punti per i timori in attese dal verdetto di S&P. Il decennale italiano rende questa mattina 5 punti base in meno rispetto a venerdì e si attesta al 2,53% sul mercato secondario.

