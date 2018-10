Borsa, spread Btp-Bund tocca 300 punti base. Male Piazza Affari

Non si ferma la corsa dello spread tra Btp e Bund tedesco, che tocca quota 300 punti base con il tasso de decennale italiano al 3,41% sul mercato secondario. Apertura in forte ribasso anche per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che precipita dell'1,41% a 20.320,2 punti. Poco dopo l'apertura, Banco Bpm viene subito sospeso al ribasso (-4,98% a 1,9012 euro). L'aumento dello spread pesa in generale sul comparto bancario, con i -4% di Ubi Banca e Bper, e il -3,2% Unicredit.

Lunedì il differenziale ha chiuso di nuovo in forte rialzo, attestandosi a 282 punti base. Il tasso del decennale italiano sul mercato secondario è al 3,29%. Sull'Italia pesa la spada di damocle di una possibile bocciatura del budget 2019 da parte della Commissione Ue e soprattutto la concreta possibilità che le agenzie di rating decidano di declassare il merito di credito del paese.

