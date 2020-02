Borsa, Seoul perde quasi 4% su coronavirus: sell su Hyundai e Samsung

di lal

Milano, 24 feb. (LaPresse/Finanza.com) - L'alert sul coronavirus diramato in Corea del Sud scatena forti vendite alla borsa di Seoul. L'indice azionario benchmark Kospi ha perso fino a -3,74%, zavorrato, tra gli altri, dai titoli del colosso automobilistico Hyundai Motor (-3,91%). Lo won sudcoreano si è indebolito a 1.217,85 per dollaro. In picchiata i titoli delle compagnie aeree Korean Air Lines -5,52% e Asiana Airlines -5,54%. Reuters ha riportato che entrambe le compagnie aeree sudcoreane hanno annunciato che sospenderanno i voli a Daegu, la quarta città più grande della Corea del Sud con il numero più alto di persone infettate dal coronavirus. Le autorità di Seoul hanno alzato intanto l'alert coronavirus al record di sempre, a seguito del boom di nuovi casi del week end. Il numero è balzato a 763 persone malate di COVID19, la malattia provocata dal coronavirus. Il paese è il più colpito ex Cina, insieme all'Italia.Il colosso degli smartphone sudocoreano Samsung ha annunciato sabato che un caso di coronavirus è stato confermato presso il suo complesso per la produzione di telefonia mobile in Corea del Sud e che l'intero impianto è rimasto chiuso fino alla giornata di oggi. C'è da dire comunque che la fabbrica incide sulla produzione totale degli smartphone in modo poco significativo. Detto ciò, il titolo Samsung ha ceduto più del 2,5%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata