Borsa, S&P500 prima volta sopra 3.000 punti su aspettative Fed

di lal

New York (New York, Usa), 10 lug. (LaPresse/AFP) - Record storico a Wall Street per l'indice S&P500 che supera per la prima volta nella storia quota 3.000 punti in scia a un possibile taglio dei tassi a fine mese da parte della Fed. Lo S&P500, a circa 25 minuti dall'inizio delle contrattazioni, sale dello 0,7% a 3,001.74 punti. Massimi storici anche per Nasdaq (+1% a 8.225,35 punti) e Dow Jones (+0,7% a 26.975,2 punti).

