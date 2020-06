Borsa, Piazza Affari vola e supera 20.000 punti: record dal 6 marzo

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse/Finanza.com) - Partenza lanciata per Piazza Affari che prova a chiudere in bellezza una settimana decisamente positiva. L'Indice Ftse Mib supera per la prima volta dal 6 marzo i 20.000 punti (20.024,12) e segna al momento +1,95%. In spolvero soprattutto le banche complice l'effetto Bce e il forte calo dello spread Btp-Bund. La migliore anche oggi è Banco Bpm a +3,7% dopo l'oltre +4% della vigilia. Oltre +3% per Unicredit, Intesa Sanpaolo, Bper e Ubi. Tra gli altri titoli spicca il +3,1% di Fca, così come l'oltre +2% a 9,15 euro per Eni che si giova del rialzo del petrolio e dell'annuncio ieri sera del riassetto organizzativo con la creazione di due nuove Direzioni generali. I mercati si giovano del potenziamento del QE pandemico di altri 600 miliardi deciso dalla banca centrale europea ha fatto bene ai Btp con rendimento del decennale sceso ieri sotto l'1,5%.

