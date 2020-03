Borsa, Piazza Affari chiude peggior seduta storia: Ftse Mib -16,92%

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - Peggior seduta della storia per Piazza Affari: l'indice principale della Borsa di Milano termina gli scambi in calo del 16,92% a 14.894,44 punti. Non si è mai registrato un calo peggiore dalla nascita dell'indice nel 1998. Il precedente calo più significativo in chiusura risale al 2016, quando il listino principale di Piazza Affari crollò del 12,48%.

