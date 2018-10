Borsa, Piazza Affari apre in forte rialzo, spread sotto i 300 punti

Accelera la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che tocca il 2% di rialzo dopo la decisione di venerdì di S&P di non tagliare il rating. Al momento il Ftse Mib avanza dell'1,53% a 18.969,56 punti, con le banche in rally, con il +4,2% di Banco Bpm e l'oltre +3% per Mediobanca e Ubi Banca. Buone notizie anche sul fronte spread, che scende sotto quota 300 punti base (299) nei primi scambi, con il tasso del decennale italiano al 3,34% sul mercato secondario. Superato lo scoglio S&P, l'attenzione si sposta nuovamente sulla manovra 2019. Secondo alcune indiscrezioni, il governo potrebbe aprire all'ipotesi di rivedere al ribasso il target sul deficit/Pil per il 2019 al 2,3-2,2% dal 2,4% fissato nel NaDef.

Borse europee. Partenza positiva anche per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,57%, a Londra il Ftse100 guadagna lo 0,55%, mentre a Parigi il Cac40 ritarda la partenza. Sullo sfondo rimangono però diversi fattori di tensione, a cominciare dai conti societari in un contesto di protezionismo commerciale. A preoccupare anche il processo Brexit, che non riesce a sbloccarsi, e le possibili nuove strette monetarie da parte delle banche centrali. E così si registrano decisi cali a Wall Street venerdì sera e sui listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso in ribasso dello 0,16%, azzerando i guadagni messi a segno nelle battute iniziali, a causa delle forti vendite su Shanghai, che accusa un calo superiore al 2%.





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata