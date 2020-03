Borsa, Milano tira fiato e chiude in positivo: Ftse Mib +0,33%

di fct

Milano, 11 mar. (LaPresse) - Dopo due giorni di chiusura in forte ribasso, la Borsa di Milano tira il fiato e termina gli scambi in rialzo. Il Ftse Mib chiude le contrattazioni in aumento dello 0,33% a 17.928,64 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata