Borsa, Milano in rosso dopo semestrali: Eni -4,11%

di fct

Milano, 30 lug. (LaPresse) - Piazza Affari precipita in profondo rosso, dopo la raffica di trimestrali che ha evidenziato gli impatti del coronavirus sui conti del primo semestre di molte società. Il Ftse Mib scivola del 2,17% a 19.448,22 punti. Tra i maggiori ribassi spiccano Azimut (-4,44% a 15,82 euro), Eni (-4,11% a 8,06 euro), Banca Generali (-4,02% a 25,28 euro) e Generali (-3,93% a 12,97%). Enel in evidenza in crescita dello 0,06% a 7,98 euro.

