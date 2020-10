Borsa, Milano chiude in profondo rosso: Ftse Mib -4,06%

di fct

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Chiusura in profondo rosso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cede il 4,06% a 17.897,79 punti. Si tratta, per l'indice, dei valori più bassi dallo scorso maggio.

