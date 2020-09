Borsa, Milano chiude in netto rialzo in scia a Wall Street: Ftse Mib +2,02%

di fct

Milano, 9 set. (LaPresse) - Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, in scia al buon andamento di Wall Street. Piazza Affari termina gli scambi guadagnando il 2,02% a 19.771,32 punti.

