Borsa, Milano chiude in netto calo: Ftse Mib -1,56%

di fct

Milano, 20 feb. (LaPresse) - Chiusura in netto calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che lascia sul campo l'1,56% a 25.080,16 punti. Si tratta del primo rosso in chiusura dopo una serie di quattro rialzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata