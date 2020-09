Borsa, Milano chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,54%

di mur

Milano, 22 set. (LaPresse) - Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,54% a 19.895,59 punti e recupera solo in parte le pesanti perdite subite ieri (-3,75%).

