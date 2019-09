Borsa, Milano apre in forte rialzo con nuovo governo: Ftse Mib +1,25%

di lal

Milano, 4 set. (LaPresse) - Apertura in forte rialzo per la Borsa di Milan, con il via libera alla formazione del nuovo governo M5S-Pd. L'indice Ftse Mib balza dell'1,25% a 21.666,84 punti.

