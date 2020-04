Borsa, Milano apre in forte calo nel giorno di S&P: Ftse Mib -2,09%

di fct

Milano, 24 apr. (LaPresse) - Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, nel giorno in cui S&P aggiorna il suo rating sul debito sovrano del Paese. Il Ftse Mib cede il 2,09% a 16.656,41 punti.

