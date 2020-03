Borsa, Milano apre in deciso calo: Ftse Mib -2,07%

di fct

Milano, 26 mar. (LaPresse) - Apertura in deciso calo per la Borsa di Milano, dopo il rimbalzo registrato ieri in chiusura. L'indice Ftse Mib cede il 2,07% a 16.885,87 punti.

