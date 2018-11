Borsa, LaPresse entra nella piattaforma internazionale Elite

La nostra agenzia (prima in Italia a guida imprenditoriale) entra in un gruppo di 35 che portano Elite a quota mille. Marco Durante: "Orgogliosi di esserci. Il programma ci aiuterà ad ampliare la diffusione dei nostri prodotti editoriali"

LaPresse, la prima agenzia di stampa multimediale italiana a guida imprenditoriale, è tra le 35 nuove società italiane che entrano in Elite in rappresentanza di 9 regioni e 16 settori, portando il programma internazionale del London Stock Exchange Group, nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita, a raggiungere il traguardo delle 1.000 società da oltre 30 nazioni. "Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte di Elite, LaPresse è un'azienda in crescita costante, leader di mercato nella creazione, gestione e distribuzione di contenuti fotografici video e testuali, delle relazioni pubbliche e della comunicazione", afferma il presidente Marco Durante, "il programma Elite ci aiuterà ad ampliare la diffusione dei nostri prodotti editoriali all'estero e la divulgazione del flusso internazionale all'interno nostro paese".

LaPresse Spa produce notizie sotto forma di testi, immagini fotografiche e video, sette giorni su sette in tempo reale, 365 giorni l'anno, e fornisce i propri contenuti a oltre il 90% del mercato editoriale e broadcast in Italia. Con le sue tre sedi a Milano, Roma e Torino, oltre a essere un multimedia content provider di riferimento per editori, aziende e istituzioni con una produzione qualitativa, completa, autorevole e tempestiva, l'agenzia offre una copertura e una distribuzione internazionale dei contenuti unica, grazie a una rete di partner senza pari sul mercato. "Siamo molto contenti di dare il benvenuto oggi a LaPresse in Elite, che ha raggiunto quota 1.000 società. Si tratta di un traguardo importante che rappresenta per noi un nuovo punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi", commenta Luca Peyrano, ceo di Elite. "Abbiamo definito un nuovo modello di relazione con gli imprenditori, dove le esigenze dell'impresa sono al centro e dove si privilegia il contenuto alla forma, la semplicità alla burocrazia", evidenzia ancora Peyrano, "abbiamo un atteggiamento neutrale e indipendente rispetto alle scelte di finanziamento e apertura al mercato dei capitali da parte delle aziende siano esse la quotazione, l'emissione di un bond, l'apertura a un private equity. In Elite si viene prima di tutto per crescere e la finanza rimane al servizio delle idee e delle ambizioni di crescita dell'impresa".

