Borsa Italiana, sul tavolo del Lse anche offerta Euronext-Cdp

di fct

Milano, 11 set. (LaPresse) - Anche Euronext e Cdp hanno presentato al London Stock Exchange la loro offerta non vincolante per l'acquisizione di Borsa Italiana. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier, che confermano anche che oggi scade il termine per la presentazione delle offerte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata