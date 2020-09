Borsa Italiana, Lse avvia trattative esclusive con Euronext

di mur

Milano, 18 set. (LaPresse) - Il London Stock Exchange ha deciso di entrare in trattative esclusive con la cordata guidata da Euronext e composta da CdP e Intesa Sanpaolo per la cessione di Borsa Italiana.

In particolare, il gestore borsistico britannico ha comunicato di aver "ricevuto ed esaminato una serie di proposte competitive da più parti per MTS e per il gruppo Borsa Italiana nel suo complesso". Il London Stock Exchange Group "conferma di essere ora in trattativa esclusiva con Euronext in relazione alla cessione del gruppo Borsa Italiana".

Come da prassi, nel comunicato si sottolinea come non "vi possa essere certezza" sulla buona riuscita delle discussioni. Inoltre, "qualsiasi potenziale vendita dipenderà dall'esito dell'esame della transazione Refinitiv da parte della Commissione Europea e dalla chiusura della transazione in linea con i termini" degli accordi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata