Borsa Italiana, Deutsche Borse presenta offerta a Lse

di fct

Milano, 11 set. (LaPresse) - Dopo le indiscrezioni arriva la conferma: Deutsche Borse ha inviato al London Stock Exchange un'offerta per Borsa Italiana. "Deutsche Börse - si legge in una nota - conferma di aver presentato un'offerta per il gruppo Borsa Italiana. Quale player globale, il gruppo Deutsche Börse può offrire un elevato contributo per la crescita futura e lo sviluppo di una Borsa Italiana autonoma, che potrà così rafforzare il suo ruolo cruciale a sostegno del sistema economico italiano e per i mercati dei capitali europei".

