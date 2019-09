Borsa Hong Kong vuole piazza Londra, offre 32 mld sterline per Lse

di lal

Londra (Regno Unito), 11 set. (LaPresse/AFP) - La Borsa di Hong Kong offre quasi 32 miliardi di sterline (36 miliardi di euro) per comprare la sua concorrente di Londra. "Hong Kong Exchanges and Clearing Limited annuncia oggi di aver fatto una proposta al consiglio di amministrazione del London Stock Exchange Group Plc per unire le due società", ha dichiarato in una nota la società madre del listino della ex colonia britannica, aggiungendo che l'offerta vale complessivamente 31,6 miliardi di sterline, considerando anche 2 miliardi di debito.

