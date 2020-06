Borsa, europee aprono in deciso ribasso: timori nuovi contagi

di ect

Milano, 22 giu. (LaPresse/Finanza.com) - Le Borse europee hanno aperto in deciso ribasso sui timori di una nuova ondata di epidemia da coronavirus, che frenano le speranze di una ripresa dell'economia. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 cede l'1,3%. A Francoforte il Dax perde l1,2%, a Parigi il Cac40 segna una flessione dell'1,3% e a Londra l'indice Ftse100 arretra di 1 punto percentuale. In assenza di ulteriori spunti, gli operatori guardano con preoccupazione all'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che ha rilevato un numero record di contagi di Covid nel mondo nella giornata di domenica, con oltre 183 mila nuova casi in 24 ore. L'aumento maggiore è stato registrato negli Stati Uniti e in Sud America, dove il Brasile conta ormai più di 50mila morti. Coronavirus a parte, sono pochi gli spunti macro che movimenteranno la seduta di oggi. Alcune indicazioni sono previste solo nel pomeriggio, in particolare la fiducia dei consumatori dell'Eurozona e le vendite di case negli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata