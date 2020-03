Borsa, Europa scivola in profondo rosso su Johnson: Londra -5,17%

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Le Borse europee scivolano in profondo rosso, sulla scia del mancato accordo in Europa sulle misure economiche in risposta al coronavirus e la positività del premier britannico Boris Johnson. Il Dax di Francoforte cede il 3,52% a 9.648,63 punti, l'Ibex di Madrid perde il 4,13% a 6.743 punti, il Cac40 di Parigi scivola del 4,36% a 4.345,31 punti e il Ftse100 di Londra lascia sul campo il 5,17% a 5.514,95 punti.

