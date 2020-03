Borsa, Europa chiude in positivo tranne Madrid: Ibex -1,74%

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - Chiusura in positivo per i principali listini europei, ad eccezione di Madrid. L'indice Ibex termina infatti gli scambi in calo dell'1,74% a 6.659,9 punti, mentre a Parigi il Cac40 avanza dello 0,62% a 4.378,51 punti, a Londra il Ftse100 guadagna lo 0,97% a 5.563,74 punti e a Francoforte il Dax segna un rialzo dell'1,9% a 9.815,97 punti.

