Borsa, Europa chiude in netto rialzo: Parigi +4,61%

di fct

Milano, 6 apr. (LaPresse) - Chiusura in netto rialzo per i principali listini europei, in scia all'ottimismo derivante dai primi miglioramenti sul fronte coronavirus registrati in alcune aree del vecchio continente. A Londra l'indice Ftse100 termina gli scambi in rialzo del 3,08% a 5.582,39 punti, a Madrid l'indice Ibex avanza del 3,99% a 6.844,3 punti, a Parigi il Cac40 guadagna il 4,61% a 4.346,14 punti mentre a Francoforte il Dax segna un rialzo del 5,77% a 10.075,17 punti.

