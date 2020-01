Borsa, Europa chiude in forte calo: Londra -1,36%, Parigi -1,4%

di fct

Milano, 30 gen. (LaPresse) - Chiusura in forte calo per i principali listini europei, in scia ai timori legati alla diffusione del coronavirus in Cina che conta già più di 7.800 contagi. A Madrid l'indice Ibex termina gli scambi in calo dello 0,72% a 9.477,9 punti, a Londra il Ftse100 scivola dell'1,36% a 7.381,96 punti, a Parigi il Cac40 cede l'1,4% a 5.871,77 punti e a Francoforte il Dax perde l'1,41% a 13.157,12 punti.

