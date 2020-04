Borsa, Europa chiude in calo su crollo indici Pmi: Parigi -1,57%

di fct

Milano, 3 apr. (LaPresse) - Il tonfo degli indici Pmi dei servizi nell'eurozona porta le Borse europee a chiudere in rosso. Tranne Madrid, con l'indice Ibex che termina gli scambi in aumento dello 0,11% a 6.581,6 punti, i listini del vecchio terminano gli scambi in flessione: a Francoforte il Dax scivola dello 0,47% a 9.525,77 punti, a Londra il Ftse100 perde l'1,18% a 5.415,5 punti e a Parigi il Cac40 lascia sul campo l'1,57% a 4.154,58 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata