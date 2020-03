Borsa, Europa chiude ancora in rosso: Parigi -5,94%

di fct

Milano, 18 mar. (LaPresse) - Nuovo giorno di chiusura in profondo rosso per i principali listini europei, in scia ai crescenti timori per la diffusione del coronavirus nel vecchio continente. A Madrid l'indice Ibex termina gli scambi in calo del 3,44% a 6.274,8 punti, a Londra l'indice Ftse100 perde il 4,05% a 5.080,58 punti, a Francoforte il Dax arretra del 5,56% a 8.441,71 punti e a Parigi il Cac40 lascia sul campo il 5,94% a 3.754,84 punti.

