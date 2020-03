Borsa, Europa chiude ancora in negativo: Londra -1,4%

di fct

Milano, 11 mar. (LaPresse) - Ennesima seduta che si conclude in negativo per le Borse europee, sui rinnovati timori per la diffusione del coronavirus e in attesa di una mossa della Bce che potrebbe essere annunciata domani. A Madrid l'indice Ibex arretra dello 0,34% a 7.436,4 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,35% a 10.438,68 punti, a Parigi il Cac40 cede lo 0,57% a 4.610,25 punti, mentre a Londra il Ftse100 lascia sul campo l'1,4% a 5.876,52 punti.

